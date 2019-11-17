У парламента Грузии протестующие начали возводить баррикады

Баррикада в Тбилиси (Фото: скриншот из видео 1tv.ge)

Протестующие начали возводить баррикады у парламента Грузии, все три входа в задание заблокированы участниками акции, сообщают Новости Грузии.

Участники протестной акции заявили о начале "полного пикетирования парламента" и не позволить депутатам правящего блока Грузинская мечта завтра попасть в парламент.

Лидеры оппозиции призывают сформировать временное правительство, назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной избирательной системе и реорганизовать ЦИК.

Справка. Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Несмотря на то, что правящий блок Грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили обещали принять их, парламентское большинство не смогло найти нужного количества голосов.