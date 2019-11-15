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15.11.2019, 10:41

Протесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фото

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Протесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фото
Протесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фото
Протесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фотоПротесты в Грузии: требуют перевыборов и ставят палатки - фото

Оппозиция зовет людей на акции протеста после того, как власть провалила конституционные изменения

Оппозиция требует отставки премьер-министра Грузии Георгия Гахария и проведения досрочных парламентских выборов, сообщает Грузия Online.

Вчера в Тбилиси проспект Руставели был перекрыт протестующими, они провели ночь в палатках под парламентом.

Протест возник после того, как парламент провалил конституционные поправки, которые должны были ввести в стране пропорциональную избирательную систему вместо смешанной. Несмотря на то, что правящий блок Грузинская мечта и его лидер Бидзина Иванишвили обещали принять их, парламентское большинство не смогло найти нужного количества голосов. После этого большинство покинуло восемь депутатов.

Ввести новую избирательную систему власти пообещали после так называемой "ночи Гаврилова", массовых протестов, вызванных приглашением российского депутата Сергея Гаврилова председательствовать на заседании парламента.

Сегодня в 12:00 у парламента планируется брифинг, на котором должен быть оглашен план действий протестующих. Акция на проспекте Руставели должна возобновиться в 19:00.

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Теги: протесты, Грузия
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