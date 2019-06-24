Власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе

Бидзина Иванишвили (фото - ekhokavkaza.com)

Парламентские выборы в Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе при нулевом избирательном барьере. Об этом заявил в прямом эфире грузинских каналов председатель правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили, сообщает Эхо Кавказа.

По словам Иванишвили, правящая команда "в связи с сегодняшними вызовами, стоящими перед страной и грузинским обществом", решила провести масштабную реформу избирательного законодательства.

"Несмотря на то, что мажоритарная избирательная система принята во многих странах мира, мы приняли решение отказаться от нее и перейти на пропорциональную систему", - сказал глава правящей партии.

Переход на пропорциональную систему выборов был одним из требований участников акции протеста, которая уже несколько дней проходит перед зданием парламента в центре Тбилиси. О необходимости реформы избирательного законодательства в стране говорит и оппозиция.

Сегодня утром представители Грузинской мечты собрались в главном офисе правящей партии в Тбилиси, чтобы на заседании политсовета обсудить процессы, проходящие в стране. Затем состоялось заседание парламентского большинства в расширенном формате.

Заседание проходило под руководством Иванишвили. На заседании также присутствовал бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, который ушел в отставку после силового разгона акции протеста в центре Тбилиси в ночь на 20 июня.

23 июня 2019 года футболисты трех грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в антиоккупационных футболках, таким образом показав свое отношение к политике страны-агрессора России.

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