У побережья Италии началось извержение вулкана Стромболи – видео

К северу от итальянского острова Сицилия извергается вулкан Стромболи, сообщают наблюдатели.

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Из кратера вулкана выбрасываются в атмосферу газ и пепел, по склону вулкана в море течет лава.

Стромболи известен тем, что его активность практически не прекращается уже несколько тысячелетий (по данным геологов, он извергается уже примерно 200 веков), однако выбросы лавы для этого вулкана достаточно редки. Предыдущее извержение лавы в нем зафиксировано в 2002 году.

Последнее катастрофическое извержение Стромболи, которое привело к гибели нескольких человек, произошло в 1930 году.

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Сергій Бережний

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