На Курильских островах произошло извержение вулкана Эбеко. Соответствующее видео сегодня, 6 февраля, появилось в сети.

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Очевидица сняла на видео момент извержения "проснувшегося" 6 февраля вулкана.

Эбеко – это один из самых активных вулканов Курильских островов (всего их на островах насчитывается 68, активных – 37). Эбеко расположен на острове Парамушир Большой Курильской гряды, в северной части хреба Вернадского. Высотак Эбеко – 1156 м. На вершине центрального конуса есть три соприкасающихся друг с другом кратера по 250-350 м диаметром. В кратерах вулкана – горячие озера, термальные источники и сольфатары.

В ноябре 2021-го МЧС РФ по Сахалинской области сообщало о пепловом выбросе на Эбеко на высоту 2,5 км. Тогда шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

В декабре 2021-го в результате извержения вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погибли по меньшей мере 13 человек, десятки получили ранения.

15 января 2022-го на Тонга обрушилось цунами, вызванное подводным извержением вулкана. Местные власти говорят, что извержение было очень сильным и напоминало "громкие звуки грома" на Фиджи, находящемся в 800 км от Тонга.

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Оксана Житнюк

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