В Тихом океане произошло извержение подводного вулкана: цунами накрыло Тонга – видео

На тихоокеанское государство Тонга обрушилось цунами, вызванное подводным извержением вулкана. Об этом сообщает BBC.

Извержение вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапай вызвало волны в южной части Тихого океана. Столица Тонга, Сува, находится в 65 км к северу от вулкана.

Breaking: A tsunami warning is in effect for the island of Tonga after a volcanic eruption. A video shows a possible tsunami wave hitting the island. pic.twitter.com/rCarK7ShD8 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) January 15, 2022

WOW. Absolutely insane video from a Fiji Broadcasting Corporation employee of the ongoing Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano eruption, which has caused a tsunami. https://t.co/58UCa6QmbO pic.twitter.com/EO0FnRLqVo — Scott Stedman (@ScottMStedman) January 15, 2022

По данным местное геологической службы, шлейфы вулканического газа, дыма и пепла достигли высоты 20 км.

Власти страны заявляют, что восьмиминутное извержение было очень сильным и напоминало "громкие звуки грома" на Фиджи, находящимся в 800 км от Тонга.

The shock wave generated by the recent eruption of Hunga Tonga #volcano is even visible on satellite imagery. Unbelievable. pic.twitter.com/5Hih2mPePs — CyanideCN (@CyanideCN_) January 15, 2022

Правительство Фиджи выпустило предупреждение об угрозе цунами. К шторму также готовится и Новая Зеландия.

