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Официально объявили об окончании извержения вулкана на испанском острове Ла-Пальма

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25.12.2021, 19:59
Официально объявили об окончании извержения вулкана на испанском острове Ла-Пальма - Фото
Снимок экрана 2021-12-25 в 19.56.16

Власти испанского острова Ла-Пальма официально объявили о завершении извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает El Pais.

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Фактически извержение закончилось днем 13 декабря. Однако только сегодня специалисты подтвердили: нет лавы и пирокластов (кусков застывшей магмы, вулканического пепла, – ред.), нет значительных газов и землетрясений, тремора и серьезных деформаций.

По официальным данным, извержение длилось 85 дней и 8 часов.

Однако эксперты предупредили, что активность в недрах острова продлится еще долго, поэтому местному населению придется привыкать к периодическим землетрясениям.

По данным газеты, 1218 га сельхозземель были покрыты лавой, разрушено 1676 зданий, засыпано 73,8 км дорог. За более чем три месяца были эвакуированы минимум 7000 человек. Из них более 2300 человек напрямую пострадали от извержения. Ущерб оценивают в €700 млн.

Правительство Канарских островов определило своим приоритетом решение жилищной проблемы — до конца года планируют построить около 100 домов. Кроме того, в отдельных муниципалитетах начались работы по установке модульных домов.

Вадим Ребрина
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вулкан Ла-Пальма Кумбре-Вьеха
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