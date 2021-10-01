Остров Ла-Пальма расширился из-за извержения вулкана

Площадь острова Ла-Пальма в архипелаге Канарских островов увеличилась из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Euronews.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что поверхность острова расширилась за счет затвердевшей лавы. Она стекла в океан и закаменела от контакта с холодной водой.

На снимках со спутника виден D-образный нарост на западном побережье острова Ла-Пальма, пишут журналисты. Здесь площадь окаменевшей лавы – более 300 гектаров.

При этом синоптики опасаются, что токсичные облака, которые образуются при соприкосновении лавы с океаном могут перемещаться вглубь острова.

Сообщается, что за почти две недели извержения пеплом покрыты почти 2000 гектаров острова. Вулкан ежедневно выбрасывает до 17 000 тонн диоксида серы.

Смотрите также: Один из самых активных в мире. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа – фото, видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.