Остров Ла-Пальма расширился из-за извержения вулкана
Площадь острова Ла-Пальма в архипелаге Канарских островов увеличилась из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Euronews.
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Отмечается, что поверхность острова расширилась за счет затвердевшей лавы. Она стекла в океан и закаменела от контакта с холодной водой.
На снимках со спутника виден D-образный нарост на западном побережье острова Ла-Пальма, пишут журналисты. Здесь площадь окаменевшей лавы – более 300 гектаров.
При этом синоптики опасаются, что токсичные облака, которые образуются при соприкосновении лавы с океаном могут перемещаться вглубь острова.
Сообщается, что за почти две недели извержения пеплом покрыты почти 2000 гектаров острова. Вулкан ежедневно выбрасывает до 17 000 тонн диоксида серы.
- 19 сентября на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных. С начала извержения эвакуировали более 6000 человек.
- Лава уничтожает дома на Ла-Пальме. На пятый день извержения высота огненного столба над вулканом достигала 4,2 км.
- 26 сентября было усиление извержения, в Ла-Пальме закрывали аэропорт. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
- 30 сентября раскаленная лава достигла океана на Ла-Пальме.
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