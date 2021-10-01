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Остров Ла-Пальма расширился из-за извержения вулкана

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2021, 10:59
Остров Ла-Пальма расширился из-за извержения вулкана - Фото
Извержение вулкана на Канарах, Ла-Пальма (фото - ЕРА)

Площадь острова Ла-Пальма в архипелаге Канарских островов увеличилась из-за извержения вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Euronews.

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Отмечается, что поверхность острова расширилась за счет затвердевшей лавы. Она стекла в океан и закаменела от контакта с холодной водой.

На снимках со спутника виден D-образный нарост на западном побережье острова Ла-Пальма, пишут журналисты. Здесь площадь окаменевшей лавы – более 300 гектаров.

При этом синоптики опасаются, что токсичные облака, которые образуются при соприкосновении лавы с океаном могут перемещаться вглубь острова.

Сообщается, что за почти две недели извержения пеплом покрыты почти 2000 гектаров острова. Вулкан ежедневно выбрасывает до 17 000 тонн диоксида серы.

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Марк Сировой
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вулкан канары Ла-Пальма Кумбре-Вьеха
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