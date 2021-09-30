На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – одного из самых активных на планете. Об этом сообщает The Guardian.
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Килауэа начал извергаться 29 сентября. На видеозаписях видно, что в кратере Халемаумау образовалось озеро из лавы, и над ним вздымаются облака вулканического газа.
Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.https://t.co/Gb5IDeQTjn— Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021
NPS Video/J.Wei pic.twitter.com/f2a7ZSWEIe
Уровень тревоги на острове повышен до "предупреждения", авиационный код изменен на красный.
Извержение происходит в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов, но пока не угрожает местным жителям. На сайте парка говорится, что туристическая зона будет оставаться открытой для посетителей.
Последнее сильное извержение Килауэа произошло в 2018 году, в результате которого были разрушены более 700 домов и тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.
19 сентября 2021-го на Ла-Пальме начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха, власти начали эвакуировать людей и домашних животных. С начала извержения эвакуировали более 6000 человек. 27 сентября вулкан ненадолго потух, но потом извержение продолжилось.
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