На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – одного из самых активных на планете. Об этом сообщает The Guardian.

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Килауэа начал извергаться 29 сентября. На видеозаписях видно, что в кратере Халемаумау образовалось озеро из лавы, и над ним вздымаются облака вулканического газа.

Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.https://t.co/Gb5IDeQTjn



NPS Video/J.Wei pic.twitter.com/f2a7ZSWEIe — Hawaii Volcanoes NPS (@Volcanoes_NPS) September 30, 2021

Уровень тревоги на острове повышен до "предупреждения", авиационный код изменен на красный.

Извержение происходит в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов, но пока не угрожает местным жителям. На сайте парка говорится, что туристическая зона будет оставаться открытой для посетителей.

СПРАВКА. Килауэа – самый молодой наземный вулкан на Гавайях и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м над уровнем моря. Масштабное извержение вулкана произошло в 1959 год и с тех пор он извергался постоянно с разной степенью интенсивности по 2018-й, но в основном не угрожал густонаселенным районам.

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Елизавета Кумбер

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