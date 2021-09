На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – одного из самых активных на планете. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Килауэа начал извергаться 29 сентября. На видеозаписях видно, что в кратере Халемаумау образовалось озеро из лавы, и над ним вздымаются облака вулканического газа.

Timelapse of the new summit eruption on Kīlauea volcano.https://t.co/Gb5IDeQTjn



NPS Video/J.Wei pic.twitter.com/f2a7ZSWEIe