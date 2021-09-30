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Один из самых активных в мире. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 13:14
На Гавайях проснулся вулкан Килауэа (Фото:USGS/EPA)
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На Гавайях началось извержение вулкана Килауэа – одного из самых активных на планете. Об этом сообщает The Guardian.

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Килауэа начал извергаться 29 сентября. На видеозаписях видно, что в кратере Халемаумау образовалось озеро из лавы, и над ним вздымаются облака вулканического газа.

Уровень тревоги на острове повышен до "предупреждения", авиационный код изменен на красный.

На Гавайях проснулся вулкан Килауэа (Фото:USGS/EPA)

Извержение происходит в Гавайском национальном парке далеко от населенных районов, но пока не угрожает местным жителям. На сайте парка говорится, что туристическая зона будет оставаться открытой для посетителей.

СПРАВКА. Килауэа – самый молодой наземный вулкан на Гавайях и самый активный в мире. Его высота составляет 1247 м над уровнем моря. Масштабное извержение вулкана произошло в 1959 год и с тех пор он извергался постоянно с разной степенью интенсивности по 2018-й, но в основном не угрожал густонаселенным районам.

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Елизавета Кумбер
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гавайи килауэа вулкан лава извержение остров
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