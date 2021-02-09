У побережья Японии подлодка столкнулась с сухогрузом: фото

Японская подводная лодка "Сорю" столкнулась с коммерческим судном, когда пыталась всплыть у тихоокеанского побережья страны, сообщает BBC.

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Представители правительства Японии заявили, что в результате инцидента три члена экипажа подлодки получили легкие травмы, повреждена антенная мачта и коммуникационное оборудование. Экипаж был вынужден использовать мобильный телефон, чтобы сообщить об аварии.

Министр обороны Японии Нобуо Киси сказал, что столкновение у префектуры Коти было "крайне прискорбным". Команда подлодки, которая участвовала в учениях, видела судно в перископ, но не смогла вовремя сманеврировать, заявил министр.

Справка. "Сорю" – дизель-электрическая подводная лодка, стоящая на вооружении Японии с 2009 года. Ее длина – 84 м, подводное водоизмещение – 4100 тонн.

По словам японских официальных лиц, повреждения были незначительными, и подлодка смогла самостоятельно продолжить плавание. Однако бывший капитан ВМС США Брэдли Мартин, к которому обратилось британское агентство за комментарием, сказал, что "не назвал бы повреждение незначительными – подводная лодка не может погружаться и не может поддерживать связь".

Коммерческое судно, по словам главного секретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като, не пострадало от столкновения.

The Japan Times сообщает, что экипаж подлодки более трех часов не мог сообщить о случившемся.

Согласно источникам издания в береговой охране, коммерческое судно – сухогруз под флагом Гонконга Ocean Artemis, на борту которого находятся около 20 членов экипажа из КНР.

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Вадим Ребрина

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