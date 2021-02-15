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У Путина ответили Маску о беседе в Clubhouse: Предложение интересное, но надо разобраться

15.02.2021, 14:15
У Путина ответили Маску о беседе в Clubhouse: Предложение интересное, но надо разобраться - Фото
Дмитрий Песков (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

Предложение американского бизнесмена Илона Маска о личном общении с президентом России Владимиром Путиным в соцсети Clubhouse "интересное, но надо понять, что предлагается", заявил журналистам 15 февраля пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков. Об этом сообщает российский Интерфакс.

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"В целом, это, безусловно, очень интересное предложение", – заявил Песков и подчеркнул, что Путин лично не использует социальные сети.

"Нам нужно как-то понять, что имеется в виду, что предлагается. Сначала проверим все это и потом уже будем реагировать", – добавил Песков.

  • Clubhouse – аудио-соцсеть, где пользователи могут создавать общие комнаты до тысячи человек для совместных бесед. Сейчас зарегистрироваться в ней могут пользователи iPhone по приглашению уже зарегистрированных пользователей.
  • 14 февраля Маск в Twitter отметил официальный аккаунт президента РФ и предложил ему присоединиться к беседе в Clubhouse.
Денис Юдин
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Илон Маск владимир путин дмитрий песков Clubhouse
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