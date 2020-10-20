У сыгравшего главную роль в "Большом Лебовски" актера выявили рак

У американского актера Джеффа Бриджеса, сыгравшего в "Большом Лебовски", обнаружили лимфому. Актер уже начал лечение, прогноз положительный

Оскароносный американский актер Джефф Бриджес, сыгравший Джеффри "Чувака" Лебовского в культовом фильме братьев Коэнов "Большой Лебовский", заявил, что у него диагностировали лимфому. Он написал об этом в Twitter.

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"Как сказал бы "Чувак", обнаружилось новое дер..о. Мне диагностировали лимфому. И хотя это серьезное заболевание, мне повезло, у меня отличная команда врачей и их прогноз положительный", – написал Бриджес.

Он уточнил, что начинает лечение и будет держать в курсе своего выздоровления.

Джефф Бриджес наиболее известен по роли "Чувака" в "Большом Лебовски". Также он снимался в ряде других фильмов. За роль в "Сумасшедшем сердце" Бриджеса удостоили Оскара и Золотого глобуса.

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Владислав Сердюк

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