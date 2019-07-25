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У Трампа думают над новыми санкциями против России

У Трампа думают над новыми санкциями против России - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)
25.07.2019, 13:35

О возможности внедрения новых санкций против РФ проинформировал спецпредставитель США в Венесуэле Эллиот Абрамс

США рассматривают возможность внедрения новых санкций против страны-агрессора России за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.  

По словам представителя США в Венесуэле Эллиота Абрамса, администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать санкционную политику против Венесуэлы с января 2019 года, когда Вашингтон - вместе с 50 другими странами - признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо лидером страны на время кризиса. 

При этом отмечается, что Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро. 

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций. Что касается России, мы до сих пор думаем, какие санкции применять, индивидуальные или секторальные", - заявил Абрамс. 

По словам американского спецпредставителя, "Россия не предоставляет Венесуэле деньги, а выводит оттуда свои деньги". 

"Тем не менее, они в какой-то мере помогают торговать им нефтью", - резюмировал Абрамс.

Ранее Кабмин предложил новые санкции против России. 

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антироссийские санкции дональд трамп венесуэла
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