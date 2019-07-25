У Трампа думают над новыми санкциями против России

Дональд Трамп (фото - EPA)

США рассматривают возможность внедрения новых санкций против страны-агрессора России за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает AFP.

По словам представителя США в Венесуэле Эллиота Абрамса, администрация президента США Дональда Трампа продолжает наращивать санкционную политику против Венесуэлы с января 2019 года, когда Вашингтон - вместе с 50 другими странами - признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо лидером страны на время кризиса.

При этом отмечается, что Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

"Давление будет продолжаться, завтра у нас будет больше санкций. Что касается России, мы до сих пор думаем, какие санкции применять, индивидуальные или секторальные", - заявил Абрамс.

По словам американского спецпредставителя, "Россия не предоставляет Венесуэле деньги, а выводит оттуда свои деньги".

"Тем не менее, они в какой-то мере помогают торговать им нефтью", - резюмировал Абрамс.

Ранее Кабмин предложил новые санкции против России.