Убийство депутата в Великобритании. Полиция объявила это преступление терактом

Убийство депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса рассматривается полицией как террористический акт. Об этом сообщает BBC.

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В полиции говорят, что существует потенциальная связь с исламистским экстремизмом. Инцидент объявили террористическим актом, расследование ведется Управлением по борьбе с терроризмом.

По подозрению в убийстве был арестован 25-летний британец. Обыски проводятся по двум адресам в районе Лондона. Правоохранители считают, что мужчина действовал самостоятельно, но расследование обстоятельств продолжается.

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Эссексе. Журналисты со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что задержанный имеет сомалийское происхождение.

Начальник полиции Эссекса Би Джей Харрингтон сказал, что Эмесс "просто исполнял свои обязанности, когда его жизнь была ужасно оборвана". 15 октября в Великобритании убили ножом депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса. Это произошло во время встречи с избирателям в методистской церкви Белфэрс в избирательном округе в Эссексе.

Владислав Сердюк

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