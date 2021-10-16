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Убийство депутата в Великобритании. Полиция объявила это преступление терактом

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2021, 09:15
Убийство депутата в Великобритании. Полиция объявила это преступление терактом - Фото
Дэвид Амесс (Скриншот видео BBC News/Youtube)

Убийство депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса рассматривается полицией как террористический акт. Об этом сообщает BBC.

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В полиции говорят, что существует потенциальная связь с исламистским экстремизмом. Инцидент объявили террористическим актом, расследование ведется Управлением по борьбе с терроризмом.

По подозрению в убийстве был арестован 25-летний британец. Обыски проводятся по двум адресам в районе Лондона. Правоохранители считают, что мужчина действовал самостоятельно, но расследование обстоятельств продолжается. 

Сейчас подозреваемый находится под стражей в Эссексе. Журналисты со ссылкой на источники в правительстве сообщают, что задержанный имеет сомалийское происхождение. 

Начальник полиции Эссекса Би Джей Харрингтон сказал, что Эмесс "просто исполнял свои обязанности, когда его жизнь была ужасно оборвана".

  • 15 октября в Великобритании убили ножом депутата-консерватора сэра Дэвида Эмесса. Это произошло во время встречи с избирателям в методистской церкви Белфэрс в избирательном округе в Эссексе.
Владислав Сердюк
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Великобритания депутат убийство дэвид эмесс
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