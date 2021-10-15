В Великобритании во время встречи с избирателями убили депутата

Сегодня, 15 октября, в Великобритании убили ножом депутата-консерватора сэра Дэвида Амесса. Об этом сообщает BBC.

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Депутат от консерваторов сэр Дэвид Амесс скончался от ножевого ранения во время встречи с людьми в методистской церкви Белфэрс в избирательном округе в Эссексе.

Полиция Эссекса заявила, что получила сообщения о нанесении ножевых ранений вскоре после полудня и обнаружила раненого. Пострадавшего пытались реанимировать, но он скончался на месте.

Полиция сообщила, что по подозрению в убийстве задержали 25-летнего мужчину. Они сказали, что обнаружили нож и больше никого не ищут в связи с инцидентом.

69-летний сэр Дэвид Амесс был депутатом парламента с 1983 года, он был женат, имеет пятерых детей.

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Наталия Медведева

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