Убийство журналистки: Новая ИРА взяла на себя ответственность

Лайра Макки (фото - EPA)

Новая Ирландская республиканская армия (ИРА) взяла на себя ответственность за убийство журналистки Лайры Макки. Об этом сообщает Irish News.

Группировка принесла искренние извинения за убийство, назвав его трагическим. В заявлении Новой ИРА, переданном мзданию, говорится, что Макки оказалась "рядом с представителями вражеских сил".

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Макки была убита 18 апреля в городе Лондондерри. Она много писала о конфликте в Ольстере и его последствиях. Полиция сообщила, что рассматривает случившееся как террористический акт.

Беспорядки произошли в районе Крегган накануне пасхального уик-энда, когда ирландские католики-националисты вспоминают о восстании против британцев в Дублине в 1916 году.

В полиции сообщили, что участники беспорядков забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, прогремело несколько выстрелов. На месте событий - горящие автомобили, полицейские бронетранспортеры и полиция.