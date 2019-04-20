Убийство журналистки в Северной Ирландии: задержали подозреваемых

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Полицейские Северной Ирландии арестовали подозреваемых в убийстве журналистки Лиры Макки во время беспорядков в Лондондерри. Об этом сообщает пресс-служба полиции страны.

"Детективы следственной команды арестовали двух мужчин в возрасте 18 и 19 лет, согласно закону о терроризме, в связи с убийством (Лиры Макки, - ред.)", - говорится в заявлении полиции.

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По информации Би-би-си, премьер-министр Британии Тереза Мэй назвала убийство Макки "шокирующим и безрассудным" и заявила, что журналистка умерла, "смело выполняя свою работу".

18 апреля 2019 года в Северной Ирландии в результате крупных беспорядков в городе Лондондерри застрелили 29-летняя Макки.