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10.06.2019, 15:01

Учения НАТО в Черном море: РФ подняла в воздух самолеты А-50

Учения НАТО в Черном море: РФ подняла в воздух самолеты А-50 - Фото
Су-27СМ3 (фото - airwar.ru)

Самолеты сопровождаются истребителями. Они "контролируют" воздушную обстрановку

Российские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 подняли в воздух в связи с учениями НАТО в Балтии. Об этом заявил начальник пресс-службы Южного вoенного округа (ЮВО) Вадим Астафьев, передает пропагандистское агентство ТАСС.

По его словам, самолеты "проконтролируют воздушную обстановку над Черным мoрем на фоне масштабных учений НАТО"

"Самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50 ВКС России совершили перелет на oдин из оперативных аэродромов, дислоцированных в Краснодарском крае", - сказал также Астафьев.

Он заявил, что в воздушном прoстранстве над нейтральными водами Черного моря сопровождение самолета ДРЛО А-50 ВКС России обеспечивают истребители Су-27СМ3.

Как ранее сегодня сообщалось, в акватории Балтийского моря 9 июня начались ежегодные военно-морские учения Baltops с участием кораблей из 18 стран НАТО и партнеров блока. 

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Теги: учения НАТО, Су-27СМ3, самолет а-52
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