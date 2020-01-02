Ученые нашли новый минерал, который прилетел из космоса

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Новый минерал эдскоттит был обнаружен в метеорите Wedderburn, который нашли в Австралии в 1951 году. Об этом говорится в исследовании минеролога Калифорнийского технического университета Чи Ма, передает Science Alert.

Минерал являет собой редкую железо-карбидную форму, которая ранее не встречалась в природе. По словам ученого-планетолога Джеффри Боннинга из Австралийского национального университета минерал мог образоваться в горячем ядре ​​древней планеты. Он считает, что планета пережила столкновение, после чего разлетелась по Вселенной множеством мелких осколков.

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