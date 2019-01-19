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19.01.2019, 07:35

Ученые обнаружили ранее неизвестного предка человека

Ученые обнаружили ранее неизвестного предка человека - Фото
Фото: Pixabay

При помощи искусственного интеллекта международная группа ученых открыла неизвестного предка человека

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Международная команда ученых обнаружила факты существования неизвестного науке человекоподобного примата. Об этом сообщает BBC.

По мнению ученых, десятки тысяч лет назад на земле жили неизвестные науке человекоподобные приматы, которые активно скрещивались с известными нам предками человека. Исследватели из Германии, Испании и Финляндии дала компьютеру подробно проанализировать геном нескольких выходцев из азиатского региона, в результате чего он и выдал такой ответ.

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Судя по структуре ДНК, этот вымерший примат был помесью неандертальцев и денисовских людей, который скрещивался с нашими предками, вышедшими из Африки, на территории Азии.

Это открытие объясняет останки, найденные прошлым летом в Денисовой пещере и озадачившие ученых: мать загадочного примата была неандертальцем, а отец - денисовским человеком.

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Теги: наука, эволюция, археология, палеонтология, древний человек
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