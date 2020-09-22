Ученые обнаружили возможный иммунитет к коронавирусу у переболевших другой болезнью

Люди с иммунитетом к лихорадке Денге могут иметь иммунитет и к новому коронавирусу, хотя это совершенной иной тип вируса

Люди, которые переболели лихорадкой Денге, могут иметь ту или иную степень гуморального (антитела) перекрестного иммунитета к коронавирусу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на препринт исследования на medRxiv.

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Ученый американского Университета Дьюка Мигель Николелис считает, что в районах, где в этом или прошлом году были вспышки лихорадки Денге, уровень заболеваемости коронавирусом ниже и растет медленнее, чем в остальных.

Результаты его исследований говорят о том, что люди с антителами к лихорадке Денге в крови могут давать положительные результаты на антитела COVID-19, даже если они никогда не были инфицированы коронавирусом.

Если гипотеза верна, то вакцина против лихорадки Денге даст возможность получить "определенный уровень иммунитета к коронавирусу", пишет агентство.

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Николелис отметил, что его команда пришла к находке случайно. Во время исследования, как COVID-19 распространился в Бразилии, они обнаружили места, где почти нет заболевших. Команда приступила к поиску возможных объяснений.

4 сентября в ВОЗ заявили, что массовая вакцинация от коронавируса ожидается не раньше середины 2021 года.

Станислав Стороженко

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