Старше Солнца. Ученые открыли древнейший материал на Земле - BBC

Иллюстративное фото - pixabay

Звездную пыль, которая старше, чем Солнечная система, нашли ученые во время изучения метеорита. Об этом сообщает BBC.

Пылинкам, обнаруженным в составе метеорита, упавшего на Землю в Австралии в 1969 году, по меньше мере 7,5 млрд лет.

Этот материал образовался после смерти звезды, погасшей до образования Солнечной системы. На данный момент он старейший из тех, что когда-либо находили - ранее в руки ученых не попадало вещество старше 5,5 млрд лет.

"Благодаря этим пылинкам, у нас теперь есть прямое доказательство, что существовал период усиленного звездообразования в нашей галактике 7 млрд лет назад", - говорит доктор Филип Хек, один из ученых, совершивших открытие.

Читайте также: Искали полвека. Ученые нашли кратер гигантского метеорита: фото