Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Старше Солнца. Ученые открыли древнейший материал на Земле - BBC

Старше Солнца. Ученые открыли древнейший материал на Земле - BBC - Фото
Иллюстративное фото - pixabay
14.01.2020, 08:18

Звездной пыли, попавшей на нашу планету с метеоритом, не меньше 7,5 млрд лет

Звездную пыль, которая старше, чем Солнечная система, нашли ученые во время изучения метеорита. Об этом сообщает BBC.

Пылинкам, обнаруженным в составе метеорита, упавшего на Землю в Австралии в 1969 году, по меньше мере 7,5 млрд лет.

Этот материал образовался после смерти звезды, погасшей до образования Солнечной системы. На данный момент он старейший из тех, что когда-либо находили - ранее в руки ученых не попадало вещество старше 5,5 млрд лет.

"Благодаря этим пылинкам, у нас теперь есть прямое доказательство, что существовал период усиленного звездообразования в нашей галактике 7 млрд лет назад", - говорит доктор Филип Хек, один из ученых, совершивших открытие.

Читайте также: Искали полвека. Ученые нашли кратер гигантского метеорита: фото

Напишите нам
космос метеорит
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 