Ученые предостерегают: Через 50 лет в США будет нехватка воды

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К 2071 году в Соединенных Штатах из-за изменения климата и роста численности населения может образоваться нехватка воды в большинстве районов страны. Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых при поддержке правительства и опубликованные в журнале Earth's Future, передает Голос Америки.

До 96 из 204 водных бассейнов, обеспечивающих пресной водой большую часть страны, могут оказаться неспособны удовлетворить месячный спрос.

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Изменения затронут бассейны в центральной и южной части Великих равнин, на юго-западе и в центральной части Скалистых гор, а также в некоторых районах Калифорнии, юга и среднего запада США, отметил один из авторов исследования, ученый из Службы охраны леса Томас Браун.

К дефициту воды может привести увеличение спроса в связи с ростом численности населения, а также сокращение общего количества дождевых осадков и ускоренное испарение в результате глобального потепления.

Один из возможных способов разрешения этой проблемы – реже прибегать к поливу в фермерском хозяйстве, считают ученые. По их словам, на сельскохозяйственный сектор может приходиться более 75 процентов расхода воды в США.

Выводы ученых основаны на компьютерных моделях.

Президент США Дональд Трамп в изменения климата не верит. В ноябре прошлого года ему предоставили доклад "Национальная оценка климата", в котором предупреждают о серьезных экономических потерях, если Вашингтон не будет обращать внимания на изменения климата из-за углеродных выбросов. Однако Трамп прочитал "часть" доклада и нашел его "нормальным", но при этом заявил, что не верит в наступление экономических потерь из-за изменений климата.