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Ученые проследили за эпичным путешествием кукушки – более 12 000 км: фото

Ученые проследили за эпичным путешествием кукушки – более 12 000 км: фото - Фото
Онон (фото — birdingbeijing.com)
27.05.2020, 09:25

Помеченная для спутникового наблюдения особь Cuculus canorus преодолела путь из Восточной Африки до гнездовий в Монголии

Орнитологи зафиксировали одну из самых затяжных миграций наземной птицы: монгольская кукушка пролетела более 12 000 км из южной части Африки в ее гнездовье в Монголии. Об этом со ссылкой на блог Вirding Вeijing пишет ВВС News.

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За особью Cuculus canorus наблюдали, используя спутниковую метку. Всего пометили пять птиц.

Одна из кукушек - Онон - 20 марта вылетела с "зимнего отдыха" в Замбии. Несмотря на безостановочный полет над Индийским океаном со средней скоростью 60 км/ч и сильные ветры на некоторых участках, она пересекла территорию 16 стран. Ученые описывают этот полет как "гигантское путешествие".

Из пяти отмеченных птиц Онон - единственный, кого фиксируют сейчас на завершающей стадии удивительного трека.

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Другая птичка, Баян, провела часть зимы рядом с горой Килиманджаро на востоке Африке и затем добралась до Юньнани в Китае, где пропала: исследователи полагают, что она умерла от истощения или была убита хищниками/человеком. Баян пролетел 10 000 км всего за две недели и, возможно, прибыл в Китай настолько голодным и уставшим, что потерял бдительность и не избежал смертельной опасности.

Баян:

Исследователи иронизируют, что в то время, как лишь немногие люди сейчас могут летать куда-либо из-за пандемии коронавируса, "есть что-то успокаивающее в том, что птица путешествует на такие огромные расстояния": "Это демонстрирует, что наш земной шарик все еще работает".

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Евгений Пилипенко
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