Ученые разгадали загадку "вампиров Новой Англии" - WP

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Последние исследования позволяют связать появление легенд о вампирах с эпидемией туберкулеза. Об этом пишет Washington Post, рассказывая историю Джона Барбера – фермера из Новой Англии.

Барбер может быть единственным предполагаемым "вампиром" США, чьи кости были исследованы учеными. Окончательный отчет представили 23 июля в Национальном музее здравоохранения и медицины в Сильвер-Спринг, штат Мэриленд, где и будут храниться его останки.

Современная история Барбера началась в ноябре 1990 года, когда во время добычи полезных ископаемых на песчано-гравийном заводе в Грисволде, штат Коннектикут, было обнаружено заброшенное небольшое семейное кладбище. Архелог Николас Беллантона с коллегами Следзиком и Дэвидом Пуарье вывезли оттуда останки 27 человек (пяти мужчин, восьми женщин и 14 детей) из 28 могил. В могиле N4 костей не нашли, но в ней явно когда-то был гроб. Это и привлекло внимание ученых.

Однако затем останки из могилы N4 нашлись. Ученые обнаружили, что тело эксгумировали – сундук, в котором был похоронен человек, взломали, а бедренные кости расположили крест-накрест на груди, прямо под черепом, как на Веселом Роджере. На крышке гроба была надпись – "JB 55", очевидно, обозначавшая инициалы покойника и возраст смерти.

Останки отправили в музей для изучения, а образец бедренной кости - в лабораторию на анализ ДНК. Технологии в то время делали идентификацию невозможной, но позднее, при помощи профилирования Y-хромосомной ДНК и вычисления фамилий по генеалогическим данным, доступным в интернете, эксперты обнаружили совпадение с фамилией: Барбер. Затем они проверили записи на старом кладбище и в газетах, чтобы узнать, жили ли когда-нибудь в Грисволде какие-нибудь Барберы.

Они обнаружили в газете уведомление о смерти там в 1826 году 12-летнего мальчика по имени Натан Барбер, чьим отцом был Джон Барбер. А во время раскопок возле JB был найден гроб с надписью "NB 13".

Что рассказали о Джоне Барбере его собственные кости? Вероятно, он был фермером, не слишком богатым, но трудолюбивым. У него недоставало передних зубов, сломанная ключица срослась неправильно, колено имело явные призраки артрита. И Барбер умер ужасной смертью, вероятно, от туберкулеза, настолько тяжелого, что он повредил фермеру ребра.

Ученые указывают на совпадение по времени распространения "вампирской лихорадки" и эпидемий туберкулеза в Новой Англии с конца 1700-х до первой половины 1800-х гг. Люди вымирали целыми семьями, не зная, как остановить болезнь, не зная даже, что заболевших родственников обязательно нужно изолировать.

Туберкулез, начиная с определенных стадий, сопровождается кровавым кашлем, и кровь часто засыхает у больного в уголках рта. Поэтому в те времена больных начинали считать вампирами, особенно если учесть общий вид: мертвенная бледность, запавшие глаза, затрудненное дыхание. Люди верили, что вампир и после смерти может пить кровь живых членов семьи, и пытались бороться с этим при помощи эксгумации.

Как правило, труп выкапывали и в первую очередь смотрели сердце. По поверьям того времени, если в сердце оставалась жидкая кровь, покойник точно был вампиром. Серце вытаскивали и сжигали, а члены семьи иногда вдыхали дым, чтобы защититься от болезни.

Подобное происходило и в Европе, где часто сообщается о найденных останках с переставленными костями, отсутствующими черепами или деревянными кольями между костей.

Так же поступили с Барбером. Вероятно, в его случае сердца уже не сохранилось - скорей всего его эксгумировали через 4-5 лет после смерти. Поэтому перепуганные и доведенные до отчаяния родственники сломали ему грудную клетку и поместили под черепом скрещенные бедренные кости.

"Они не хотели этого делать, но не знали, что еще можно сделать. Они хотели защитить живых", - говорят ученые.