Ученые скрыли данные о проституции и некрофилии у пингвинов - Sun

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Британское издание The Sun опубликовало выдержки из книги о сексуальных отношениях у антарктических пингвинов британского исследователя начала 20 века, которая никогда не была опубликована из-за своего слишком непристойного содержания.

Британский ученый Джордж Мюррей Левик наблюдал за антарктическими пингвинами в экспедиции 1910-1913 годов на Южном полюсе.

Левик описал свои открытия в книге "Полярный роман", которую не стал публиковать, так как счел ее содержание слишком шокирующим. Сам текст ученый написал на греческом, чтобы его могли прочесть лишь "образованные джентльмены".

Исследователь описал сексуальные отношения пингвинов как "удивительно развращенные". По его словам, среди этих птиц широко распространена "половая распущенность" и "неверность".

Но это не самое ужасное. Пингвины также практикуют изнасилования, групповые изнасилования и сексуальное и физическое насилие над птенцами. Это, как пишет издание, подтверждено учеными из Ноттингема.

Некрофилия - также обычное явление среди полярных птиц: они часто спаривались с сородичами, которые умерли в прошлом году.

Некоторые пингвины даже занимались "проституцией", при этом самцы "продавали" самок за "камешки". Этот феномен также подтвержден учеными в 1998 году, пишет The Sun.

Рукопись книги Левика нашли в 2012 г в Музее естественной истории.

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