Ученые впервые исследовали содержимое желудка мухи возрастом 47 млн лет: фото

Ученые обнаружили окаменелую муху возрастом 47 миллионов лет, желудок которой оказался заполненным пыльцой. Об этом сообщает Science alert.

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Как отмечается, это открытие стало первым прямым доказательством того, что некоторые виды древних мух когда-то питались микроспорами субтропических растений.

Кроме того, наличие пыльцы в желудки мухе говорит о том, что эти насекомые играли важную роль в опылении нескольких таксонов растений.

Окаменелость мухи была найдена в заброшенном карьере недалеко от Франкфурта – это новый вид древней короткохоботковой мухи (Hirmoneura messelense).

В ее кишечнике и желудке обнаружили следы пыльцы как минимум четырех семейств растений, включая водяную иву и девичий виноград, которые, вероятно, росли на опушке леса у древнего озера.

На тельце мухи исследователи увидели длинные щетинки, на которых насекомое могло переносить пыльцу.

Авторы исследования считают, что мухи-опылители когда-то могли быть более эффективными, чем пчелы.

Это новое открытие подтверждает давнюю гипотезу о том, что в некоторых современных тропических средах мухи, перелетающие от цветка к цветку, не менее, а может и более важны, чем некоторые пчелы-опылители.

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Наталия Медведева

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