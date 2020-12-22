Волчонок, мумию которого нашли в июле 2016 года в канадском Юконе, жил 57 000 лет назад. К такому выводу пришли ученые, проведя радиоуглеродный анализ и исследование ДНК мумии, сообщает Current Biology.

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Волчонка называли Жур, что в переводе с языка, на котором говорят местные индейцы Тшондэк-Хвэчин, означает "волк".

Специалисты выяснили, что детеныш волка – самка, которой в момент смерти было шесть-семь недель. У нее отлично сохранились зубы, губы, кожа и шерсть. Возраст определили при помощи анализа развития костей. Погиб волчонок скорее всего из-за обрушения норы.

Ученые узнали, что к моменту смерти Жур уже перешла с материнского молока на рыбную диету – судя по всему, родители приносили ей лосося, который приходит на нерест в реку Клондайк.

Волчонок весил 670 граммов, а его длина от носа до кончика хвоста составила 41,7 см.

Ученые считают, что Жур поможет получить больше информации об эволюции и распространении волков в Северной Америке.

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Наталия Медведева

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