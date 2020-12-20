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Ученые предположили, что первые люди в Европе могли на зиму впадать в спячку

20.12.2020, 17:29
Ученые предположили, что первые люди в Европе могли на зиму впадать в спячку - Фото
Фото - EPA

Неандертальцы или, возможно, их предшественники более 400 000 лет назад могли впадать в спячку, чтобы пережить сильный холод и отсутствие достаточного количества пищи. Такое предположение сделали ученые, исследовавшие окаменелые человеческие останки, найденные в пещере на севере Испании, пишет The Guardian.

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Справка. В течение последних 30 лет ученые исследовали окаменелые останки, которые извлекли из 15-метровой ямы в пещере Сима-де-лос-Уэсос, в муниципалитете Атапуэрка. Пещера фактически является массовым захоронением, там нашли тысячи зубов и кусков костей. Этим окаменелостям более 400 000 лет. Принадлежат они, вероятно, ранним неандертальцам или их предшественникам. Сима-де-лос-Уэсос – одна из самых важных палеонтологических сокровищниц на планете.

Ученые из Испании и Греции, исследовавшие останки, обнаружили на костях повреждения, характерные для других видов животных, которые впадают в спячку. Они предположили, что наши предки справлялись с суровыми зимами того времени, переходя "в метаболические состояния, которые помогли им выжить в течение длительных периодов времени в холодных условиях с ограниченными запасами пищи и достаточными запасами жира".

Исследователи признают, что это "может звучать как научная фантастика", но отмечают, что это делают многие млекопитающие, включая приматов, таких как галаго и лемуры. "Это дает основания предположить, что генетическая основа и физиология такого гипометаболизма могут быть сохранены у многих видов млекопитающих, включая человека", – говорят ученые.

Авторы рассматривают несколько контраргументов. Современные инуиты и саамы, хотя и живут в таких же суровых и холодных условиях, не впадают в спячку. Так почему же это делали люди в пещере Сима?

Ученые говорят, что жирная рыба и олений жир, которыми питаются инуиты и саамы зимой, исключают необходимость впадать в спячку. Напротив, территория вокруг стоянки Сима полмиллиона лет назад не давала достаточно еды. "Осушение Иберии не могло обеспечить жителей Симы достаточно жирной пищей во время суровой зимы, что заставило их впасть в пещерную спячку", – считают исследователи.

Однако их коллеги не торопятся с выводами. Они говорят, что есть другие объяснения вариаций, наблюдаемых в костях, найденных в Симе, и они должны быть тщательно рассмотрены. Специалисты отмечают, что медведи на самом деле не впадают в спячку, потому что их крупные тела не могут достаточно снизить внутреннюю температуру. Вместо этого они входят в менее глубокий сон, известный как оцепенение. В таких условиях энергетические потребности человеческого мозга оставались бы очень большими, создавая дополнительную проблему для выживания во время оцепенения.

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Вадим Ребрина
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