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Ученые впервые обнаружили способность животного обходиться без кислорода

Ученые впервые обнаружили способность животного обходиться без кислорода - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
25.02.2020, 16:03

Исследователи считают, что это открытие меняет подход к поиску возможной жизни на других планетах

Ученые из Тель-Авивского университета впервые обнаружили способность одного из животных - медузоподобного паразита Henneguya salminicola - обходиться без кислорода. Об этом пишет Daily Mail.

Паразит живет в желудке лосося, не вреден для рыбы и может оставаться в ней в течение всего жизненного цикла. У него отсутствует митохондриальный геном, расщепляющий кислород, который многоклеточные организмы используют для питания клеток и дыхания. Паразит Henneguya salminicola уже известен, это обычный лососевый паразит, относящийся к тому же семейству, что и кораллы с медузами, однако его геном был зафиксирован недавно.

Ученые пока не знают точно, как паразит выживает без кислорода, но предполагают, что это может быть выработка энергии, из химических веществ лосося. 

Другие более простые виды - анаэробные организмы - способны выживать без кислорода, но Henneguya salminicola - первая зафиксированная форма сложной жизни. Исследователи полагают, что за миллионы лет он, возможно, перешел от более развитого предка медузы, утратив большую часть исходного генома медузы, но сохранив некоторые сложные структуры - в том числе стрекательные органы, которые он использует, чтобы цепляться за лосося.

По мнению ученых, открытие может изменить подход к поиску жизни в на других планетах, поскольку это означает, что можно выжить в гораздо более разнообразных условиях: на Марсе, под ледяными поверхностями лун Сатурна, Юпитера и Нептуна.

Также это открытие поможет рыболовам бороться с паразитом - он оставляет неприглядную кисту на коже рыбы, это безвредно для человека, но делает рыбу менее привлекательной для продажи.

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Шилин Михаил
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