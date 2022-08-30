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Ученые выяснили, как бессмертной медузе удается не стареть, а циклически омолаживаться

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2022, 14:48
Ученые выяснили, как бессмертной медузе удается не стареть, а циклически омолаживаться - Фото
Бессмертная медуза (Скриншот видео)

Исследователи выяснили, какие именно особенности генома медузы Turritopsis dohrnii делают ее бессмертной. Работа испанских ученых опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, коротко о ней рассказывает nauka.ua.

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Ученые Университета Овьедо сравнили ДНК медузы Turritopsis dohrnii и других видов медуз. В результате они идентифицировали гены, вовлеченные в репликацию и репарацию ДНК, а также поддержание теломеров, которое может стоять за отсутствием старения и бессмертием животного.

Медуза Turritopsis dohrnii известна тем, что по достижении половой зрелости и размножения не стареет, а омолаживается до стадии половой незрелости, начиная развитие заново. Таких циклов может быть неопределенное количество, животное может погибнуть только из-за внешних факторов, например, нападения хищников. 

Ученые сравнили у животных почти тысячу генов, связанных со старением и репарацией ДНК. У бессмертной медузы количество их копий оказалось вдвое больше, чем у родственного вида. Процессы репликации и репарации ДНК у этих медуз, похоже, происходят более эффективно, что может способствовать омоложению.

У Turritopsis dohrnii также оказалось больше генов устойчивости к оксидативному стрессу, что у других животных уже связывали с удлинением продолжительности жизни.

Кроме того, ученые определили в T. dohrnii мутации, благодаря которым угнетается деление клеток и лучше сохраняются теломеры – защитные структуры на концах хромосом, укорочения которых с возрастом связывают со старением.

В процессе омоложения T. dohrnii ингибируют активность одних генов и активируют работу других, чтобы перепрограммировать клетки в исходное, молодое состояние.

Как отмечается, лучшее понимание этого процесса может помочь разработать методы замедления старения и борьбы с сопутствующими ему болезнями.

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Наталия Медведева
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наука днк медузы
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