UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ученые узнали, почему крошечные жабы неуклюжие прыгуны: исследование и трагикомичное видео

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2022, 07:38
Ученые узнали, почему крошечные жабы неуклюжие прыгуны: исследование и трагикомичное видео - Фото
Лягушка Brachycephalus (скриншот из Youtube/raraujo07)

Не все лягушки умеют изящно прыгать: крошечная тыквенная жаба из рода Brachycephalus в Бразилии, известная ярко-оранжевым цветом и крайне токсичной кожей, является самой неуклюжей прыгуньей из всех – и ученые разгадали, в чем их проблема. Этому посвящено целое исследование в журнале Science Advances.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Миниатюрные седлоносные жабы, или короткоголовы, при прыжке могут трагикомично кувыркаться и падать как угодно – на спину, на бок, на вытянутые ноги, "клевать" носом и так далее.

Благодаря изучению механизмов с помощью компьютерной томографии внутреннего уха 147 видов лягушек зоологи пришли к выводу, что такое "аварийное" приземление лягушек размерами 10 мм и меньше связано с их миниатюризацией в процессе эволюции.

Смотрите видео: Джоли снялась в экстремальной фотосессии ради спасения пчел

Их вестибулярный аппарат, то есть структура внутреннего уха, настолько мала, что лягушки при прыжке тотчас же теряют равновесие и неуклюже плюхаются на землю. Более того, отмечают авторы исследования, Brachycephalus и ходят не очень хорошо: "Они как бы перемещаются на ходулях".

Расположенные в перпендикулярных плоскостях три канальца брахицефаловых жаб – самые маленькие из известных у взрослых позвоночных. Жидкость (эндолимфа) внутри трубочек внутреннего уха перетекает туда-сюда, давя на сверхчувствительные клеточные волоски, и тем самым помогает позвоночным ориентироваться в пространстве, ощущая положение тела и включая нужные мышцы в нужном направлении и с достаточным усилием для правильной балансировки.

Но такой "гироскоп" у крошечной лягушки столь мал, что жидкость перетекает так гораздо труднее, что ведет к снижению чувствительности к изменению ориентации тела, считают авторы. Именно потому жабки, прыгнув, оставляют ноги в позе "в прыжке", а не подтягивают их для успешного приземления.

Читайте также: Мутант коронавируса мог развиться у мышей – и заразить людей: гипотеза

Таким образом, по словам ученых, проблема Brachycephalus с координацией напрямую связана с гидродинамическим законом Пуазёйля, который связывает расход жидкости через сечение трубы с перепадом давления на концах ее при заданных вязкости жидкости и геометрических размерах трубки.

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ухо наука исследование животные мозг лягушка зоология вестибулярный аппарат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 