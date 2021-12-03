Люди полностью истребили норвежского волка – генетики

Генетические исследования не оставили сомнений – норвежский волк как популяция больше не существует. Сообщение об этом опубликовано на портале актуальной науки Phys.org.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В 2016 году Стортинг (парламент Норвегии) заказал исследование по норвежской популяции волков. Частью этого исследования стал анализ генетических связей в популяции, результаты которого подтвердили, что автохтонный норвежский волк был полностью уничтожен в начале 1970-х, а его природную территорию занял волк из Финляндии, принадлежащий к другой генетической ветке того же подвида евроазиатского волка.

При этом численность волков в Норвегии остается достаточно значительной. В 2001 году Стортинг вынес решение о мерах по снижению популяции волков на том основании, что в 2000 году они убили несколько сотен фермерских овец. В 2005 году власти рассматривали возможность сократить численность волков в Норвегии на четверть, в это время, по оценкам экологов, в Норвегии насчитывалось около сотни волков.

В Дании последний волк был уничтожен еще в 1772 году. В Швеции популяция волков охраняется законом, охота на них запрещена. В Финляндии численность волков регулируется, сейчас их около 350 особей.

В 2017 году исследования Центра изучения волков при Венском ветеринарном институте показали, что волки понимают связь между причиной и следствием, а собаки – нет.

В декабре 2019 года сообщалось, что дикий волк съел домашнего кенгуру на ферме в городе Бален на Северо-Востоке Бельгии.

Bloomberg назвал 10 видов животных, которые исчезли за последнее десятилетие.

Сергей Бережной

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.