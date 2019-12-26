В Европу возвращаются дикие волки: съели домашнего кенгуру

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Дикий волк съел домашнего кенгуру на ферме в городе Бален на Северо-Востоке Бельгии. Об этом сообщает BBC News Україна.

Еще один кенгуру был ранен, но смог выжить.

По словам директора центра волков и диких животных Landschap Яна Лооса, это может быть дело лап волка по кличке Август, который бегает по территории Германии и Бельгии в поисках добычи.

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В последние годы диких волков все чаще стали замечать в Западной Европе, хотя раньше считалось, что их популяция почти полностью вымерла из-за охотников.

Ранее Bloomberg назвали 10 видов животных , которые исчезли за последнее десятилетие.

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