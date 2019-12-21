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Учитель показала строение тела на себе с помощью купальника: фото

Учитель показала строение тела на себе с помощью купальника: фото - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
21.12.2019, 09:23

Испанская учительница пришла в необычном костюме на урок естествознания

В испанском Вальядолиде учительница Вероника Дуке пришла на урок естествознания в необычном купальнике, на котором изображены мышцы и внутренние органы человека. Об этом сообщает Lavanguardia.

По ее словам, костюм она обнаружила случайно в интернете, зайдя в раздел "купальники". По ее словам, детям тяжело представить трехмерные объекты, а потому ей пришла в голову идея показать строения человеческого тела на себе. 

Она пришла в школу в белом халате, под которым был этот купальник. По ее словам, дети закричали от неожиданности. Дуке не первый раз приходит на работу в необычном костюме: ранее она преображалась в средневековую женщину, жительницу Древней Греции, Египата или, например, пирата.

  • 12 декабря сообщалось, что в Киеве полиция взялась за учительницу, которая унижала учеников.

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учительница Вероника Дуке строение тела
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