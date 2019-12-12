Унижала учеников. В Киеве полиция взялась за школьного учителя

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В Киеве полиция составила три административных протокола на преподавателя одной из столичных школ якобы из-за жесткого отношения к детям, которое отобразилось в травле, безосновательных обвинениях и унижении личности учеников. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сотрудники полиции установили, что учитель на протяжение нескольких дней якобы дважды во время урока кричала и обижала малолетнюю школьницу, из-за чего последняя обратилась в медпункт в связи с ухудшением самочувствия.

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"Факт психологического давления произошел еще по отношению к двум детям", - заявили в полиции.

В соответствии с характеристикой, "педагог склонна к агрессивным действия, использует нецензурные выражения к коллегам, родителям и детям".

7 октября сообщалось , что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

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