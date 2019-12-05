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Публичное насилие. Полиция провела социальный эксперимент: фото

Публичное насилие. Полиция провела социальный эксперимент: фото - Фото
Фото - пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области
05.12.2019, 15:22

Полицейские около часа пробовали узнать, как люди отреагируют на насилие одного человека над другим

В Днепре полицейские совместно с местными журналистами провели социальный эксперимент, в котором попробовали выяснить, как жители города отреагируют на насильственные действия мужчины по отношению к женщине. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Правоохранители привлекли двух актеров, которые изображали ссорящуюся пару: во время эксперимента мужчина кричал на женщину, унижал ее, хватал за шею и волосы.

За все время эксперимента вмешаться в ситуацию решились лишь двое прохожих. Остальные делали вид, что не замечают того, что происходит.

  • 7 октября сообщалось, что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

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полиция днепр домашнее насилие социальный эксперимент
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