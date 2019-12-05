Публичное насилие. Полиция провела социальный эксперимент: фото

Фото - пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области

В Днепре полицейские совместно с местными журналистами провели социальный эксперимент, в котором попробовали выяснить, как жители города отреагируют на насильственные действия мужчины по отношению к женщине. Об этом сообщает патрульная полиция Днепропетровской области.

Правоохранители привлекли двух актеров, которые изображали ссорящуюся пару: во время эксперимента мужчина кричал на женщину, унижал ее, хватал за шею и волосы.

За все время эксперимента вмешаться в ситуацию решились лишь двое прохожих. Остальные делали вид, что не замечают того, что происходит.

7 октября сообщалось , что в Украине появятся подразделения по борьбе с семейным насилием.

Читайте также: Домашнее насилие: в 2018 году в полицию обратились 1,2 тыс детей