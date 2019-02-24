Угонщик самолета в Бангладеш вел себя неадекватно - полиция

Фото: twitter.com/sidhant 13

Военнослужащие Бангладеш в ходе штурма захваченного пассажирского самолета Boeing 737 застрелили вооруженного мужчину. Об этом сообщает AFP.

Чиновники сообщили, что 134 пассажира и 14 членов экипажа на борту рейса Дакка-Дубай не пострадали.

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Подозреваемого угонщика зовут Махади, ему предположительно 25-26 лет.

В полиции говорят, что просили злоумышленника сдаться, однако он отказался и стал вести себя агрессивно. При этом подозреваемый был вооружен пистолетом.

Бангладешские силовики говорят, что он хотел поговорить с премьер-министром Бангладеш.

"Судя по разговорам, которые у нас с ним были, мне показалось, что он психически ненормальный", - сказал один из участников операции.

Сегодня самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона.