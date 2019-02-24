Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.02.2019, 17:22

В Бангладеш пытались захватить Boeing 737 со 140 пассажирами

В Бангладеш пытались захватить Boeing 737 со 140 пассажирами - Фото
Фото: twitter.com/sidhant

Лайнер после вынужденной посадки в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг был окружен силами безопасности

Реклама
Реклама

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Лайнер со 142 пассажирами на борту был окружен силами безопасности в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.

Реклама

Как сообщает агентство, пассажиров благополучно вывели из самолета.

Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.

Пока неизвестно, почему подозреваемый, которому, предположительно, около 25 лет, попытался угнать самолет.

Самолет британской компании Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner, вероятно, установил новый рекорд скорости, достигнув 801 миль в час, пролетая над США.

Отправить:
Распечатать:
Теги: самолет, boeing, угон, авиарейс
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 