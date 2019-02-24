В Бангладеш пытались захватить Boeing 737 со 140 пассажирами

Фото: twitter.com/sidhant

Самолет авиакомпании Biman Bangladesh Airlines, летевший из столицы Бангладеш Дакки в Дубай, был вынужден совершить вынужденную посадку после попытки угона. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на местные СМИ.

Лайнер со 142 пассажирами на борту был окружен силами безопасности в аэропорту бангладешского прибрежного города Читтагонг.

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Как сообщает агентство, пассажиров благополучно вывели из самолета.

Мужчина, подозреваемый в попытке штурма кабины пилотов, арестован силами безопасности.

Пока неизвестно, почему подозреваемый, которому, предположительно, около 25 лет, попытался угнать самолет.

Самолет британской компании Virgin Atlantic Boeing 787 Dreamliner, вероятно, установил новый рекорд скорости, достигнув 801 миль в час, пролетая над США.