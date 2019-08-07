Украинец управлял международной преступной организацией в Польше

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Генеральная прокуратура Польши обвинила 32 человека в создании международной преступной организации. В их числе трое украинцев, один из которых управлял группировкой. Об этом сообщает Polskie Radio.

Преступная организация действовала на территории Евросоюза с 2012 по 2014 год.

Как сообщили в Генпрокуратуре Польши, среди членов ОПГ было двое сотрудников Бескидского отдела пограничной службы в Перемышле.

"Прокурор установил, что подсудимые завладели 17 автомобилями класса люкс, которые были украдены на территории Германии и Швеции. Это были, в основном, новые авто, только что зарегистрированные, с малым пробегом. После транспортировки авто в Польшу производилась смена идентификационных знаков, причем использовались VIN коды легально зарегистрированных в России и Украине авто этих самых марок. Со временем машины вывозили за восточную границу и продавали", - сообщила пресс-секретарь польской Генпрокуратуры Ева Бялик.

Обвинительный акт, кроме участия в ОПГ и продажу авто, включает в себя также обвинения в контрабанде сигарет с Украины в Польшу и коррупции. Большинство обвиняемых признали свою вину. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

В июне в Кракове задержали украинца, которого разыскивали через Интерпол.