Украинского блогера возвращают из Индонезии: он был задержан Интерполом по запросу России

Украинский блогер Михаил Орешников, который был задержан в Индонезии по запросу Кремля, возвращается в Киев. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Россия пыталась его схватить, используя для своих политических преследований Интерпол. Мы не дали этого сделать. Самолет с Орешниковым уже летит в Киев. Украинский паспорт = защита украинского государства", – написал глава МИД.

Орешников в России состоял в националистической организации Реструкт Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом Тесак.

В 2014 мигрировал в Украину, после пересечения границы критиковал Путина. Служил в Азове, получил украинское гражданство в 2016 году.

25 ноября 2020-го Укринформ со ссылкой на МИД писал, что Орешников был задержан в Индонезии по запросу РФ. В МИД тогда сказали изданию, что Орешников юридически не оформил выход из российского гражданства и ему грозила экстрадиция.

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Марк Сировой

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