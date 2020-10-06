Тайский король помиловал 16 украинцев по случаю своего дня рождения

Семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи

По случаю Дня рождения тайского монарха Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х) в Таиланде помиловали 16 украинских граждан. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что все заключенные в стране украинцы (16 человек) получили королевское помилование разных степеней: двум гражданам уменьшили сроки заключения под стражей на 1/6, семерым – сократили срок в половину, еще семеро были полностью освобождены из-под стражи.

В декабре 2016 года в честь начала царствования тайский монарх Рама Х объявил массовую амнистию – под нее попали более 50% заключенных.

Смотрите также: Природа отдыхает. Редкие черепахи в Таиланде начали обустраивать гнезда – видео

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.