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Тайский король помиловал 16 украинцев по случаю своего дня рождения

06.10.2020, 13:55
Тайский король помиловал 16 украинцев по случаю своего дня рождения - Фото
Фото: ЕРА

Семеро граждан Украины были полностью освобождены из-под стражи

По случаю Дня рождения тайского монарха Махи Вачиралонгкорна (Рамы Х) в Таиланде помиловали 16 украинских граждан. Об этом сообщает посольство Украины в Таиланде. 

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Отмечается, что все заключенные в стране украинцы (16 человек) получили королевское помилование разных степеней: двум гражданам уменьшили сроки заключения под стражей на 1/6, семерым – сократили срок в половину, еще семеро были полностью освобождены из-под стражи.

  • В декабре 2016 года в честь начала царствования тайский монарх Рама Х объявил массовую амнистию – под нее попали более 50% заключенных. 

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Станислав Стороженко
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