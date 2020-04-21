Природа отдыхает. Редкие черепахи в Таиланде начали обустраивать гнезда – видео

В Таиланде наблюдается рекордное за последние два десятилетия увеличение количества гнезд редких кожистых морских черепах. Вероятно, это случилось благодаря отсутствию на пляжах туристов из-за коронавирусного карантина, считают авторы видео, которое размещено на YouТube.

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Эти черепахи - самые крупные современные представители семейства черепах и рекордсмены по скорости плавания среди сородичей. Их масса может составлять 600-900 кг, а длина тела достигать 2,5 метров. Этот вид внесен в Красную книгу как "находящийся на грани исчезновения".

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7 апреля 2020 года сообщалось, что в гонконгском зоопарке во время карантина впервые за последние 10 лет начали спариваться панды.

17 апреля смотритель закрытого на карантин национального парка в ЮАР выложил в сеть фото спящих посреди дороги львов.

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