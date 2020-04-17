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Львы в ЮАР воспользовались карантином и уснули на автодороге: фото из нацпарка

Львы в ЮАР воспользовались карантином и уснули на автодороге: фото из нацпарка - Фото
Фото: Тwitter/Kruger National Park
17.04.2020, 10:01

В закрытом на карантин национальном парке животные расположились на ночлег посреди дороги

В закрытом на карантин южноафриканском нацпарке Крюгера львы решили отдохнуть прямо на дороге, которая теперь опустела. Смотритель застал их спящими, о чем сообщили с фото в Twitter.

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Парк был закрыт на карантин из-за эпидемии коронавируса 25 марта. Раньше львы опасались людей и выходили на проезжую часть только в ночное время; теперь у них появилась полная свобода.

https://twitter.com/SANParksKNP

Фото: Тwitter/Kruger National Park

Больших кошек обнаружил смотритель парка - рейнджер Соври. Он объезжал на служебной машине территорию и увидел, что дорога занята спящими львами. Мужчина остановился и снял их на телефон. Во время фотосессии хищники даже не проснулись.

https://twitter.com/SANParksKNP

Фото: Тwitter/Kruger National Park

По словам Соври, львы не боятся машин, зато могут испугаться людей - "это инстинктивный страх перед охотниками". Он считает, что животные улеглись на дорогу, потому что накануне шел дождь и львы предпочли мокрой траве асфальт.

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Дарья Мостовая
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