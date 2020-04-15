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Животных в немецком зоопарке, возможно, придется скармливать друг другу - BBC

Животных в немецком зоопарке, возможно, придется скармливать друг другу - BBC - Фото
Панды в немецком зоопарке (фото - Klemens Bilan/ЕРА)
15.04.2020, 10:33

Руководство Ноймюнстерского зоопарка признает, что им, возможно, придется пойти на крайние меры, чтобы сохранить животных хотя бы частично

В связи с введенным карантином на фоне эпидемии коронавируса Ноймюнстерскому зоопарку на севере Германии не хватает средств на закупку еды для животных. Руководство допускает, что в таких условиях придется усыплять их или кормить одних животных другими, чтобы сохранить хотя бы часть зверей. Об этом сообщает CNN.

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По словам директора зоопарка Вирены Каспари, у них большие трудности с деньгами. Она не исключает, что животных придется усыплять, "чтобы не дать им умереть с голоду", или "кормить одних животных другими". При этом список животных, которых, возможно, придется умертвить в первую очередь, уже составлен.

"Убийство животных - крайняя мера, на которую хотелось бы идти в последнюю очередь", - говорит Каспари, но отмечает, что даже это "не решит все финансовые проблемы зоопарка".

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Дарья Мостовая
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