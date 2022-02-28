Украинцы из французского иностранного легиона смогут защищать Родину – СНБО
28.02.2022, 05:48
Фото: EPA/ STEPHANE MAHE
Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину.
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.
В Центре также подтверждают, что высококвалифицированные пехотинцы смогут уехать в Украину в полной боевой экипировке.
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