Украинцы из французского иностранного легиона смогут защищать Родину – СНБО

Французский иностранный легион отпускает украинцев, желающих защищать свою Родину.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО.

В Центре также подтверждают, что высококвалифицированные пехотинцы смогут уехать в Украину в полной боевой экипировке.

Ранее Дания позволила своим гражданам присоединиться к интернациональному легиону Украины для борьбы с российскими оккупантами

Напомним, 27 февраля, президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Мы рассказывали, как к нему присоединиться – тут.

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Ірина Петренко

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