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Ультрамарафон в Китае обернулся трагедией: 21 спортсмен замерз насмерть

24.05.2021, 11:13
Ультрамарафон в Китае обернулся трагедией: 21 спортсмен замерз насмерть - Фото
Скриншот из видео Al Jazeera

В Китае ультрамарафон обернулся трагедией из-за резкого ухудшения погодных условий: 21 спортсмен погиб от переохлаждения. Восьмерым потребовалась госпитализация, сообщает Xinhua.

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Горный забег на 100 км стартовал утром 22 мая в провинции Ганьсу на северо-западе Китая. Всего в забеге участвовали 172 человека. 

Среди жертв оказался известный в Китае марафонец, обладатель двух национальных рекордов 31-летний Лян Цзин. Его до последнего считали пропавшим без вести. Была надежда, что ему удалось укрыться от непогоды, однако в воскресенье, 23 мая, его нашли мертвым. 

Трагедия произошла из-за резкого ухудшения погоды. На самом высоком участке трассы на участников марафона обрушился град, ледяной дождь и ураган. Температура воздуха резко упала.

Когда несколько участников забега пропали, марафон решили остановить. Была организована спасательная операция, к которой привлекли 1200 человек.

Ночью температура снова упала из-за сложного рельефа и топографии местности, что затруднило поиск и спасание пропавших.

  • В субботу, 22 мая, в Китае рядом с рекой Хуанхэ стартовал 100-километровый марафон. Бегуны были в шортах и ​​футболках при температуре около 6 градусов. Маршрут пролегал через глубокие каньоны и холмы на высоте более тысячи метров.
  • В полдень на 20-30 км марафона пошел град, начался сильный ветер и холодный дождь. Именно тогда стало известно об исчезновении некоторых участников.

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Оксана Житнюк
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