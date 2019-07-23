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Умер экс-лидер Китая, приказавший стрелять на площади Тяньаньмэнь

Умер экс-лидер Китая, приказавший стрелять на площади Тяньаньмэнь - Фото
Ли Пэн (фото - EPA)
23.07.2019, 19:31

При подавлении студенческих протестов в 1989 году было убито, по разным данным, от двухсот до тысячи человек

В Китае на 91-м году жизни умер бывший глава правительства Китая Ли Пэн, которого называли "Пекинский мясник" за то, что он в 1989 году отдал приказ открыть огонь по протестующим студентам на площади Тяньаньмэнь - тогда, по разным данным, было убито от 200 до 1000 человек. Об смерти Ли Пэна сообщило государственное агентство КНР Синьхуа.

Отмечается, что экс-лидер Китая умер в Пекине в ночь на 23 июля после неудачного лечения от болезни, которую не называют.

Тема подавления протестов на площади Тяньаньмэнь остается табу в Китае, запрещена любая форма памяти погибших, официальная или частная.

Ли Пэн стал исполняющим обязанности премьера в ноябре 1987 года и оставался на посту до своей отставки в 1998 году. До 2003 года бывший глава правительства возглавлял Постоянный комитет китайского парламента.

4 мая США обвинили Китай в отправлении более миллиона своих граждан - китайских мусульман - в концлагеря.

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