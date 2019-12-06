Умер сбежавший в США майор КГБ - The Washington Post

Виктор Шеймов (скриншот из видеозаписи)

В США на 74 году жизни умер перебежчик из соцлагеря - бывший майор Комитета государственной безопасности СССР Виктор Шеймов. 15-16 мая 1980 года его вывезли из СССР агенты Центрального разведывательного управления США, пишет The Washington Post.

Газета утверждает, что бывший сотрудник 8-го управления КГБ, занимавшийся криптографией и связью, скончался из-за осложнений болезни легких еще 18 октября у себя доме в Вене, штат Вирджиния.

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По данным WP, после принятия решения о побеге Шеймов пришел в посольство США в Польше и попросил забрать его с женой и пятилетней дочерью. Взамен обещал раскрыть секретные данные. Шеймов якобы заявил ЦРУ, что "разочаровался" в жизни с Советском Союзе. Также, по его словам, он подозревал коллег в убийстве одного из друзей, и потому собирался нанести режиму "максимальный ущерб".

По данным СМИ, в том же 1980-м под Москвой западные спецслужбы якобы установили некое устройство для снятия закрытой информации с кабеля связи, и около пяти лет "слушали" общение КГБ с резидентурами.

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