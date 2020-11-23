Умер один из создателей Ice Bucket Challenge, он собрал $220 млн на борьбу со склерозом

Соавтор знаменитого флешмоба умер от болезни, на борьбу с которой было направлено его творение

Один из соавторов популярного флешмоба по обливанию себя холодной водой Ice Bucket Challenge Патрик Куинн умер от бокового амиотрофического склероза (БАС), которым страдал последние семь лет, сообщила пресс-служба Ассоциации по борьбе с этим заболеванием.

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"У Пэта был в 2013 году диагностирован БАС и он продолжал популяризировать величайшие в истории кампании в социальных сетях", – говорится в сообщении.

Куинн умер в возрасте 37 лет, за все годы флешмоба ему удалось собрать более $220 млн на борьбу с БАС – это позволило ученым значительно продвинуться в изучении болезни, сделав ряд новых открытий. К сожалению, в настоящее время лекарств от БАС пока нет, больные получают лишь поддерживающую терапию.

СПРАВКА. Ice Bucket Challenge – "испытание ведром ледяной воды". Этот волонтерский флешмоб был создан в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом – чтобы о существовании этой болезни узнало как можно больше людей.



По условиям флешмоба надо облить себя ведром ледяной воды и сделать пожертвование в фонд борьбы с БАС. Пик популярности кампании пришелся на 2014 год – тогда в ней приняли участие многие известные люди, в том числе будущий президент США Дональд Трамп.

В ноябре 2017 года умер вдохновитель Ice Bucket Challenge Энтони Сенеркья-младший.

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Дарья Мостовая

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